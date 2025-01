Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Cortina 2025 in DIRETTA: Goggia in testa, ancora bene Brignone. Gut-Behrami in agguato

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA12.28: Si chiude qui la nostra, grazie per averci seguito e appuntamento a domani con la gara. Buona giornata!12.26: Questa la classifica finale delladi:1Sofia ITA 1:34.632Federica ITA +0.683 GUT-Lara SUI +0.694 JOHNSON Breezy USA +0.824 GRENIER Valerie CAN +0.826 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER +1.067 PUCHNER Mirjam AUT +1.338 ORTLIEB Nina AUT +1.349 STUHEC Ilka SLO +1.4610 LEDECKA Ester CZE +1.4711 WILES Jacqueline USA +1.6511 RAEDLER Ariane AUT +1.6513 HAASER Ricarda AUT +1.7014 AGER Christina AUT +1.7115 GAUCHE Laura FRA +1.7416 CURTONI Elena ITA +1.7917 LIE Kajsa Vickhoff NOR +1.8318 MACUGA Lauren USA +1.8419 DELAGO Nadia ITA +1.8820 VENIER Stephanie AUT +1.