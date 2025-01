Oasport.it - LIVE Djokovic-Machac 6-1 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: set e break di margine per il serbo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 Game. Non passa il dritto di, che serve ora per restare nel set.40-15 Difesa straordinaria del balcanico, che ricaccia indietro l’avversario e ne raccoglie l’errore di rovescio.30-15 ACE.15-15 Prima vincente del.0-15 Ottimo cambio con il rovescio lungolinea di.3-4 Game. Prima vincente del ceco, che prova a reagire.40-15 Servizio e dritto a segno per il boemo.30-15 Terzo ACE del ceco.15-15sparacchia in rete il rovescio lungolinea.0-15 Pessima volèe di dritto di.4-2 Game. ACE del balcanico, che conferma il.40-0 Servizio vincente del.30-0 Si ferma sul nastro la stop volley di rovescio di.15-0 Non passa il rovescio difensivo del ceco.3-2