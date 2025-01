Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 72-82, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: le V-nere espugnano il Sap Garden! 20 punti di Shengelia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:43 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo!TOP SCORER:: Booker 21, Napier 14, Giffey 11 /20, Morgan 13, Cordinier 11Finisce qui: lasbancadi Baviera e batte ilper 72-82! Che impresa dei bianconeri, che tengono ancora vivo il sogno play-in.72-82 2/2 per Matt Morgan!72-80 Tripla di Andreas Obst per limitare i danni.69-80 Non trema il polso ad Achille Polonara in lunetta: 2/2.69-78 2/2 anche per Isaia Cordinier.69-76fa 2/2 a cronometro fermo: 20per il georgiano.69-74 1/2 perche aggiorna il bottino personale a quota 18