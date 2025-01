Liberoquotidiano.it - L'Eredità, lo storico disastro di Bianca alla Ghigliottina: sconcerto al termine della puntata

Leggi su Liberoquotidiano.it

Siamo a L', il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1, il game show delle parole e. E nelladi giovedì 16 gennaio,terza serata come concorrente de L'è arrivata per la prima volta all'atto finale, la, appunto. Il tutto dopo aver sconfitto la campionessa Veronica nei 100 secondi. Tuttavia, il montepremi paria a 95mila euro resta un tabù: missione fallita. E, a detta di molti, la missione era molto facile. Dopo le prime fasi di gioco, il Triello si trasforma in una sfida tutta al femminile: protagoniste sono Veronica,e Valeria. Ad avere la meglio sono Veronica e, che si affrontano nei 100 secondi finali.riesce a superare la campionessa, guadagnandosi l'accessosua prima. Al gioco finale,si ritrova con un montepremi potenziale pari a 190mila euro.