Anteprima24.it - Le altre di C, novità a Taranto: nominati allenatore e direttore generale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoProva a ripartire ilin questa sua travagliata stagione attraverso la nomina di Rinaldo Zerbo, nuovodel club pugliese mentre per quanto riguarda la panchina Giuseppe Pino Murgia è stato nominato nuovo, il quarto della stagione dopo Gautieri, Cazzarò e Bisignano. Ad affiancarlo in questa avventura ci sarà il 49enne Emiliano Ferrari, con trascorsi soprattutto in ambito giovanile in Piemonte e nei campionati dilettantistici. La coppia farà il suo esordio domani alle 17:30 in Sicilia quando ilaffronterà il Trapani dell’ex Eziolino Capuano. Il club pugliese è attualmente ultimo in classifica con appena 3 punti nel girone C di Serie C e sta facendo i conti con una pensante penalizzazione di 10 punti frutto di mancati o ritardati pagamenti.