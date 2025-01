Quotidiano.net - L’architetta dello spazio:: "Entro cinque anni pronte le prime case. Saranno aperte a tutti"

Come vivremo nello? "I progetti a livello concettuale sono molti – risponde Valentina Sumini (foto), architetta e ingegnera, che al Mit di Boston lavora sulle ’’ da abitare fuori dell’orbita terrestre –; la sfida più grande è realizzare un’infrastruttura permanente sul suolo lunare. Ma pensando anche a Marte". Qual è l’ostacolo più grosso? "La sicurezza e lo studio dei materiali da utilizzare, che devono proteggere dalle radiazioni cosmiche e dall’impatto dei micro meteoriti". A che punto siete? "Assieme all’università di Bologna stiamo facendo analisi per ottimizzare sia il trasporto dei materiali pressurizzati dalla Terra sia la possibilità di crearli direttamente sul luogo". Una ricerca affascinante. "Molto, perché i requisiti per un habitat sicuro sono determinanti, come anche la mobilità".