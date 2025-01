Secoloditalia.it - Incidente stradale in pullman a Cuba: un’italiana è morta e altri sei sono feriti

«Unha coinvolto un gruppo di sette turisti italiani a Cienfuegos, a, uno dei quali è deceduto». Così la Farnesina ha annunciato drammaticamente in una nota le informazioni sul disastronell’isola dell’America centrale, che ha visto la scomparsa della 67enne italiana Patrizia Crisolini Malatesta, coordinatrice dell’agenzia di viaggi “Avventure nel mondo”. «Le dinamiche dell’ancora in fase di accertamento – prosegue il comunicato – glipasseggeri di nazionalità italiana, hanno riportato ferite».Il ministero degli Esteri italiano ha poi aggiunto ulteriori notizie sul caso, attestando che «Sin dalla prima segnalazione, l’Ambasciata d’Italia a L’Avana sta presentando assistenza ai connazionali in raccordo con la Farnesina. L’Ambasciata mantiene costanti contatti con il personale medico e il tour operator».