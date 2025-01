Ilgiorno.it - In Lombardia le aggressioni contro medici e infermieri sono aumentate del 25%: “È un bollettino di guerra”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – “Undi”. È questo il titolo scelto dagli organizzatori dell’ultimo convegno sulla violenzagli operatori sanitari promosso in. Un titolo che ben descrive una realtà regionale in cui nell’arco di un solo anno, il 2024, ledel 25 per cento e in cui tre quarti delle vittimedonne, cone fisioterapisti tra le categorie più colpite. Questi dati, presentati dall’Organismo nazionale professionisti sicurezza e privacy e dall’Unione generale del lavoro salute (Ugl),comunque migliori di quelli registrati a livello nazionale, dove ledel 33 per cento. Tuttavia, i numeri assolutidrammatici: 25.940 episodi in totale, con, Campania, Puglia, Lazio e Sicilia che segnano i risultati peggiori.