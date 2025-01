Ilgiorno.it - Ha investito un agente per fuggire, il ventunenne resta in carcere

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il giovane albanese, 21 anni, arto nella notte del 13 gennaio alle Bustecche con le accuse di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Sospettato per attività di spaccio, nel tentativo dihaundell’Antidroga della Mobile di Varese, ricoverato in ospedale per traumi al volto e dimesso l’altro giorno. Ieri innon ha risposto alle domande del Gip che ha convalidato l’arresto. Secondo quanto ricostruito, gli agenti hanno intimato l’alt al giovane che invece non si è fermato e ha tentato la fuga accelerando con l’auto e investendo il poliziotto. I sospetti degli agenti sono stati confermati: in macchina l’albanese aveva un centinaio di dosi di cocaina.in. A Busto Arsizio invece gli agenti del commissariato sono intervenuti dopo la segnalazione del comportamento minaccioso da parte di un giovane in un bar.