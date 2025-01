Iodonna.it - Gruppi di lettura: tutto il bello di leggere insieme

Leggi su Iodonna.it

Rosella sta leggendo A sangue freddo di Truman Capote. Non è da sola, acon lei ci sono altre sei persone, tutte donne, di età compresa tra i 52 e i 58 anni: Stefania, Benedetta, Cinzia, Carlotta, Stefania e Simona. Si sono conosciute sul luogo di lavoro e tra una riunione e un caffè alla macchinetta hanno scoperto la comune passione per la. Da lì all’idea di creare un club diil passo è stato breve. Otto libri dain treno suggeriti da Emma Roberts X Leggi anche ›in biblioteca, tra intimità e condivisione Un club letterario per fare team buildingSono trascorsi venti anni da quando Rosella e le sue amiche si sono riunite per la prima volta.