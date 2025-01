Iodonna.it - Giornata Mondiale della pizza: gli accorgimenti per salvare salute e tradizione

Leggi su Iodonna.it

La, emblemacucina italiana, è amata in tutto il mondo per la sua capacità di combinare gusto, semplicità e convivialità. Nonostante ciò, viene spesso percepita come un alimento calorico e poco salutare, inadatto a chi vuole seguire una dieta bilanciata. Tuttavia, con i giusti, è possibile trasformare lain un piatto leggero e salutare, rispettando al contempo lamediterranea e valorizzando i prodotti tipici. Nelladedicata a questa eccellenza del Made in Italy la parola agli esperti. La ricettadi farina integrale con pomodoro e salame di Varzi Dop X L’impasto: il cuoreIl segreto per unaleggera e digeribile inizia dall’impasto – spiega la dottoressa Laura Mazzotta specialista in nutrizione clinica -.