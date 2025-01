Ilfattoquotidiano.it - Elezioni in Ecuador, il Paese al voto travolto dalla violenza: omicidi e rapimenti decideranno il risultato. E i gruppi criminali lo sanno

L’esplosione dellacriminale indurante la vittoriosa campagna elettorale di Daniel Noboa è stato uno dei più determinanti fattori, se non il principale, dietro al trionfo del giovane candidato che si rispecchiava in Nayib Bukele. Aveva per questo promesso di condurre, come in Salvador, una guerra senza sconti ai. Nell’anno e mezzo di mandato di Noboa la “bukelizzazione” delnon c’è però stata: nonostante l’uso di “stati d’eccezione” continui, lanon è stato il principale tema sociale e politico per i cittadini, anche se ilè al terzo posto nell’intero continente per numero di morti ogni 100mila abitanti. Ora, in piena campagna elettorale, ci sono già stati l’o del sindaco di Arenillas, Eber Ponce, l’attacco armato a Diego Jairala, figlio dell’ex deputato ed ex prefetto della provincia di Guayas Jimmy Jairala, e un gruppo di suoi amici a Guayaquil, quello al candidato all’Assemblea del Partito Socialista, Joselito Arguello, e a suo padre e infine il rapimento della deputata del partito di governo, Yadira Bayas.