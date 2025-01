Nerdpool.it - Daredevil: Born Again – Tutti i villain confermati nella nuova serie Disney+

Leggi su Nerdpool.it

Lasupromette di riportare Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, ad affrontare una schiera di temibili avversari, andando ben oltre il leggendario Kingpin di Vincent D’Onofrio.Ecco un’analisi deiche vedremo, che debutterà il 5 marzo in Italia su.Kingpin: il boss del crimine torna in grande stileWilson Fisk, alias Kingpin, è pronto a ricoprire un ruolo centrale, che segna unafase della sua storia. Dopo essere stato eletto sindaco di New York, Kingpin sembra diretto verso un adattamento della storyline dei fumetti Devil’s Reign, in cui dichiara guerra ai vigilanti della città.Vincent D’Onofrio, già apparso nel MCU con Hawkeye ed Echo, guiderà questo scontro epico. Accanto a lui ci sarà Vanessa, sua moglie, interpretata da Ayelet Zurer dopo un ulteriore recasting del personaggio.