Iodonna.it - Dalle sfilate di carri allegorici alle feste in maschera spettacolari, il Carnevale 2025 è vicino. Scopriamo le date importanti che cambiano ogni anno essendo strettamente legate al calendario liturgico della Pasqua, che è una festa mobile

Con l’Epifania che “tutte lesi porta via”, gennaio è un mese senza grandiggiamenti, ma piuttosto è considerato il mese del rientro, delle diete, dei buoni propositi fatti l’ultima sera dell’. Gennaio, però, sta scadendo, e febbraio, invece, è il mese per eccellenza di unaancora molto attesa e molto sentita: il, con le sue maschere colorate e le sue tradizioni. Le strade si animano di, coriandoli e bambinigri che si divertono arsi, cambiando la loro identità in quella del loro eroe preferito. Ma da dove nasce questa tradizione e perché è così sentita? E soprattutto: quando inizia e quando finisce il? Quando sargiovedì e martedì grasso? E qual è la domenica di? 8diin Italia: raggiungibili in treno X Leggi anche › Carlo Verdone applaude il costume perfetto di: quellomitica coppia Furio e Magda PartiamooriginiIlha radici antiche che affondano nel mondo pagano e cristiano.