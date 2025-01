Ilfoglio.it - Dal '99 siamo tutti postumi, anche se pochi lo sanno

Noi. Luca Sanjust, signore di Petrolo (fra parentesi l’unica cantina il cui vino è stato premiato da tutte le principali guide italiane del vino), mi scrive: “Il mondo come lo amiamo noi è finito nel momento in cui Tiepolo ha appoggiato per l’ultima volta il pennello sulla tavolozza e Mozart il pennino intriso d’inchiostro sull’ultima pagina del Requiem”. Io mi impongo di essere ottimista, valorizzo altri due secoli e poi però analogamente alzo le braccia, essendomi convinto che il mondo, il nostro piccolo mondo amabile, sia finito con la lira e con “50 Special” dei Lunapop. Che sia finito nel 1999 insieme alla sovranità monetaria, al vinile, all’analogico. Credo pertanto che questa rubrica, ormai annosa e però nata nel ventunesimo secolo, sia postuma, che io stesso sia postumo, che il signore di Petrolo sia postumo e che perfino Cesare Cremonini, pur potendo scrivere altre canzoni belle, pur potendo riempire altri stadi enormi, sia postumo.