Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Rensch in pressing, adesso la Roma deve rilanciare: cosa serve per chiudere

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-16 13:13:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS:, il profilo di«Cerco un giocatore da, cerco di non sbagliare un giocatore per quest’anno e per lache verrà. Lo vogliamo con qualità difensive e offensive, che possa giocare a quattro o a cinque. Questo sia a destra, sia a sinistra». Ranieri ieri è stato chiaro in conferenza stampa e seppur non abbia fatto nomi le caratteristiche elencate corrispondono anche al profilo di: giovane, di prospettiva e qualità, capace di giocare sia da terzino che da esterno a tutta fascia. Il tecnico aspetta il suo primo rinforzo, Ghisolfi prepara l’ultimo affondo danelle prossime ore, anche per non alimentare le speranze di altri club interessati al ragazzo. Il primo è il Marsiglia di De Zerbi, chissà, magari consigliato proprio da Farioli.