Cultweb.it - Che cos’è il Mahat Kumbh Mela, la festa che raduna 400 milioni di fedeli in 45 giorni?

Il Mahaè uno dei più grandi e spettacolari raduni religiosi al mondo, che si tiene ogni 12 anni in India, attirandodi pellegrini. Quest’anno è la città di Prayagraj, nello stato dell’Uttar Pradesh, ad ospitare l’evento, con una previsione di 400di partecipanti. La festività ha origini mitologiche e storiche che si intrecciano con la fede di un’intera nazione. Durante il festival, i devoti si immergono nelle acque sacre dei fiumi Gange, Yamuna e Saraswati, credendo che questo atto purifichi i peccati e li avvicini alla liberazione spirituale.Il Mahasi svolge in quattro città sacre: Haridwar, Prayagraj, Ujjain e Nashik. La leggenda narra che durante una lotta tra dei e demoni per un vaso contenente l’elisir di immortalità, l’amrita, alcune gocce caddero in queste città, conferendo loro un’importanza spirituale.