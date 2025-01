Che brutta scena Grande Fratello Giulia Salemi glaciale con Stefania Orlando | svelato l’arcano

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nella ventitreesima puntata del, andata in onda il 16 gennaio 2025, è emersa una palpabile freddezza tra. Durante la trasmissione, Alfonso Signorini ha annunciato la nascita di Kian, figlio die Pierpaolo Pretelli, collegandosi in diretta con la coppia per condividere la lieta notizia con i concorrenti e il pubblico.>> “Te l’abbiamo fatta!”.e Pierpaolo alsmacco a Signorini: il retrosul figlioIn questo contesto,ha rivolto un saluto a, ricordando con affetto il loro legame nato durante la precedente edizione del reality: “Io sono stata la prima a sapere della loro storia perchédormiva con me. Auguri ragazzi, congratulazioni”. Nonostante le parole cordiali, diversi osservatori hanno notato una certa tensione tra le due.