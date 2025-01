Ilgiorno.it - Bivacchi, risse e degrado allo skatepark sotto il tunnel di via Merano inaugurato un mese fa. Arrivano le cancellate

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 17 gennaio 2025 – Lonatoilferroviario di via-via Pontano, così com’era stato pensato, ha avuto vita breve. Dall’inaugurazione del primo dicembre è passato poco più di un, durante il quale è successo quello che non doveva succedere: da luogo di socialità sana è diventato subito scenario die disagio per i residenti. Esattamente quello che era prima dell’intervento di riqualificazione, quando, tra le auto parcheggiate, comparivanoe discariche abusive. Ma facciamo un passo indietro. Siamo in zona viale Monza, all’altezza di Rovereto, dove ci sono i due ponti ferroviari. Il secondo venendo dal centro, quello che costeggia via Pontano, ha sempre ospitatole sue arcate umanità varia e non sempre amichevole. Nascera l’idea di una riqualificazione con il progetto delloin via, progetto che non ha avuto nessun finanziamento pubblico, ed è nato dal lavoro dell’Associazione T12-lab e dalla rete del patto di collaborazioneBoulevard (in primis B-CAM Cooperativa sociale e Cooperativa COMIN), che avendo vinto due bandi di finanziamento sono riuscite a trasformare undegradato in un impianto permanente di skate, collaborando anche alla creazione delle opere artistiche sulla volta, con l’intenzione di creare il primopubblico coperto della città di Milano.