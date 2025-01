Screenworld.it - Akira Kurosawa: C’era una volta in Giappone

è stato uno dei registi più iconici della storia del cinema e uno dei maggiori autori che il mondo abbia mai conosciuto. Eppure, anche i nomi più famosi possono perdere la loro forza se non rievocati e riproposti ciclicamente: Cane randagio, I sette samurai, Ikiru e Sanjuro sono protagonisti di una rassegna che ricorda l’importanza di questo autore nel mondo. Oltre a creare un vero e proprio genere, il Jidai-geki (cinema di samurai),ha spaziato fra il poliziesco, il thriller e il dramma intimista, dimostrandosi anche un abilissimo adattatore di opere classiche – come La morte di Ivan Il’i? di Lev Tolstoj (Ikiru, 1952), L’idiota di Dostoevskij (L’idiota, 1951) o il King Lear di Shakespeare (Ran, 1985).Oltre ad aver influenzato registi famosissimi come Sergio Leone, George Lucas o Martin Scorsese,è riuscito perfino a superare il confine fra i media.