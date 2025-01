Lookdavip.tgcom24.it - Wanda Nara cambia bikini (mentre Mauro Icardi cambia fidanzata)

Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

Settimana dopo settimana, si aggiungo nuovi colpi di scena alla telenovela che ha come protagonisti. Dopo anni di tira e molla, presunti tradimenti e indiscrezioni, i due sono definitivamente avviati sulla strada del divorzio. Una separazione che si preannuncia burrascosa, tra beni da dividere e affidamento dei figli. Entrambi al momento in Argentina, loro terra d’origine, si affidano a Instagram per aggiornare i follower sulla loro vita privata.conferma la nuova love story,si mette in mostra infelice con Eugenia Suarezin piscina con Eugenia“Dicono che le cose migliori inizino quando meno te l’aspetti. So che con te sono dove dovrei essere” scrivesu Instagram, nell’ufficializzare la storia d’amore con Eugenia Suarez.