Trump nomina Mel Gibson e Sylvester Stallone ambasciatori di Hollywood

Leggi su .com

(Adnkronos) – Donaldarruola Braveheart e Rocky per conquistare. "È un onore per me annunciare che Jon Voight, Melsarannospeciali in un luogo grande ma molto tormentato,, California", scrive il presidente eletto sul social Truth. "Saranno miei inviati speciali allo scopo di rendere, che negli ultimi .L'articoloMeldiproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio”