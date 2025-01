Quotidiano.net - Thimothée Chalamet arriva alla première con una bici elettrica, ma prende una multa

Roma, 16 gennaio 2025 – L’arrivo di Timothéepremiere londinese di ‘A Complete Unknow’, biopic di Bob Dylan che lo vede protagonista, è stato possibile grazie ad un veicolo d’eccezione: l’attore è infatti piombato su red carpet in sella ad unaclettadel sistema di bike sharing Lime. Ma la prodezza non ha solo scatenato l’entusiasmo dei fan e reso virale il suo arrivo sul tappeto rosso, ha comportato anche un’infrazione al regolamento di Lime che ha comportato unadi 65 sterline (circa 77€).ha raccontato l’accaduto al programma francese Quotidien, spiegando di aver preso a noleggio tramite app lacletta a causa del traffico, che gli stava impedendo dire all’evento in orario. Tuttavia, laLime non poteva essere parcheggiata nell’area in cui si stava svolgendo la: “Non potevo parcheggiare lì, quindi ho preso unada 65 sterline”, ha spiegato l’attore, aggiungendo: “Ed è una cosa orribile, perché era pubblicità per loro (Lime)”.