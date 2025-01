Bubinoblog - TG2 AL COLLASSO! I GIORNALISTI: “SITUAZIONE AVVILENTE CON ASCOLTI AI MINIMI STORICI”

L’informazione in Italia sta passando un periodo nero. Crollata al 46° posto sulla libertà di stampa e, salvo rare eccezioni,in picchiata come quelli del Tg2.“Ormai non si può più parlare di preoccupazione, ma di vero e proprio allarme. Glidel Tg2 stanno toccando, unache la redazione non merita”. È quanto si legge in una nota del cdr del Tg2.“Ieri, 15 gennaio 2025, il Tg Sera è sprofondato al 3,1% con 639mila spettatori – prosegue la nota -La direzione ha annunciato da tempo un piano di rilancio per l’edizione della sera, cui di fatto non è stato dato alcun seguito”.“Il cdr del Tg2 chiede dunque un incontro urgente con la direzione e si riserva tutte le azioni possibili a tutela della testata e del futuro di chi ci lavora”, così si conclude il grido di allarme deldel telegiornale nato nel 1976.