Ilrestodelcarlino.it - "Stop alle maxi bollette". Scatta la raccolta di firme: "Acqua, aiuti alle famiglie"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cento nel giro di mezza giornata. Tante sono state leraccolte ieri, giorno d’inizio della sottoscrizione on line, fatta dai gruppi consigliari del centrodestra, al grido di ““. "L’obiettivo – spiega Dario Andreolli, consigliere Lega a nome dei colleghi – è quello di ottenere dall’amministrazione comunale l’apertura di un fondo dove mettere una parte di utili di Marche Multiservizi per ristoraree imprese dai-aumenti delledell’". Ma gli 80mila euro promessi dal sindaco Biancani a sostegno di un “bonus“ per lein difficoltà non sono la risposta a questa istanza? "No, è una cifra insufficiente: il fondo per essere realisticamente d’aiuto dovrebbe essere molto più capiente. La trovata di Biancani, invece, è la conferma che abbiamo ragione".