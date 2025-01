Ilrestodelcarlino.it - Società fittizie per evadere l’Iva: frode da 550mila euro nel commercio di auto usate

Fermo, 16 gennaio 2025 – Avevano creato un sistema per frodarenella commercializzazione dicon fatture per operazioni inesistenti per oltre 550 mila. L’organizzazione era stata scoperta dal Nucleo di polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Fermo, che aveva denunciato sette persone, tra cui tre fermani e quattro dislocate in altre zone dell’Italia. Ha preso il via, davanti al tribunale di Fermo, il processo ai componenti della banda che sono stati chiamati a rispondere dei reati tributari di annotazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’operazione era scattata dopo complesse indagini, che avevano coinvolto anche Reparti del Corpo sul territorio nazionale, e avevano permesso di smascherare unaalrealizzata tramite un meccanismo fraudolento che consentiva ad un noto concessionario della costa fermana di commercializzare vetture, provenienti dall’estero, a prezzi particolarmente concorrenziali e in evasione dell’imposta.