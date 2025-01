Short Track l’Italia a Dresda per gli Europei | in gara dal 17 gennaio

Leggi su Ilfaroonline.it

Si apre venerdì 17, sul ghiaccio della Joynet Arena di, in Germania, l’edizione 2025 dei Campionatidisi presenta al via della rassegna continentale con ambizioni importanti, forte dei buoni risultati ottenuti nella prima parte di stagione.Dieci gli azzurri convocati dall’High Performance Director Kenan Gouadec, presente in loco insieme all’head coach Maggie Qi, ai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari e al video coach Assen Ivanov Pandov.Nel settore maschile saranno della partita Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri).In ambito femminile spazio a Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro).