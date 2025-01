Inter-news.it - Serie A, la classifica aggiornata dopo i primi recuperi: Inter, solo -3

Leggi su Inter-news.it

LadiA cambia non tantissimo, al termine dei treche hanno completato la diciannovesima giornata. E non è certo un bene per l’, che col 2-2 di stasera col Bologna accorciaa -3 (con un’altra partita in meno) dal Napoli capolista.A 2024-2025 –19ª GIORNATAComo-Milan 1-2 60’ Diao (C), 71’ Theo Hernandez, 76’ Rafael LeaoAtalanta-Juventus 1-1 54’ Kalulu (J), 78’ Retegui-Bologna 2-2 15’ Castro (B), 19’ Dumfries, 45’ +1 Lautaro Martinez, 64’ Holm (B)ANapoli 4744 *Atalanta 43Lazio 36Juventus 34Fiorentina 32 *Milan 31 *Bologna 30 *Udinese 26Roma 24Genoa 23Torino 22Lecce 20Empoli 20Parma 19Como 19Verona 19Cagliari 18Venezia 14Monza 13* una partita in menoPROSSIMO TURNOVENTUNESIMA GIORNATAARoma-Genoa venerdì 17 gennaio ore 20.