Biccy.it - Rientro di Helena al Grande Fratello: indiscrezioni sul suo ritorno

Il risultato dell’ultimo televoto delha spiazzato un po’ tutti, anche i fan di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, quasi nessuno si aspettava l’uscita diPrestes, la concorrente più amata di questa edizione. Sui social (come ogni anno) c’è stata una rivolta al grido di ‘televoto truccato’ (avrebbero fatto lo stesso i fan degli Shailenzo se fosse uscita Shaila). La verità è molto più semplice e non coinvolge complotti o trucchi, il televoto era in negativo, il pubblico era chiamato a votare il concorrente da eliminare e diversi fanclub si sono uniti per sbattere fuori la possibile vincitrice. Nulla che non sia successo anche nelle vecchie edizioni del reality. Adesso però potrebbe esserci unnemmeno troppo inaspettato, la Prestes infatti potrebbe tornare nella casa.