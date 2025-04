In vigore dazi Usa del 10% sull' import

vigore alle 6.00 ora italiana i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati Uniti importano dal resto del mondo. Questa soglia minima universale del 10%, da cui sono esenti solo alcuni prodotti, si aggiunge ai dazi già esistenti. Si tratta di uno shock per il commercio globale. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 7.08 Sono entrati inalle 6.00 ora italiana iaggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati Unitiano dal resto del mondo. Questa soglia minima universale del 10%, da cui sono esenti solo alcuni prodotti, si aggiunge aigià esistenti. Si tratta di uno shock per il commercio globale.

Usa, entra in vigore il dazio generalizzato aggiuntivo del 10%. Entrati in vigore i dazi Usa del 10% sull'import. La decisione Usa: «Tariffe reciproche minimo al 10% con tutti i Paesi dal 5 aprile». Von der Leyen: conseguenze terribili. Dazi, crollano le borse. Meloni: “Lunedì vertice”. Negli Usa in vigore dazi aggiuntivi del 10%.. Dazi, l'annuncio di Trump: tariffe reciproche in tutto il mondo, all'Ue 20%. I dazi Usa riguardano più di 100 paesi. In Ue saranno in media del 20%, ecco che impatto avranno. Ne parlano su altre fonti

Usa, scattano oggi ulteriori dazi del 10% sull'import. Affondano le borse. Wall Street perde il 5,8% - Sono entrati in vigore alle 0:01 di sabato 5 aprile, ora di Washington, le 6:01, ora italiana i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati ... (tg.la7.it)

Entrati in vigore i dazi Usa del 10% sull'import - Sono entrati in vigore alle 0:01 di sabato ora di Washington (le 6:01 in Italia) i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte dei prodotti che gli Stati Uniti importano ... (ansa.it)

Dazi, crollano le borse. Meloni: "Lunedì vertice". Negli Usa in vigore dazi aggiuntivi del 10% - Entrati in vigore i dazi del 10% sull'import Sono entrati in vigore alle0:01 di sabato ora di Washington (le 6:01 in Italia) i dazi aggiuntivi del 10% imposti dall'amministrazione Trump su gran parte ... (msn.com)