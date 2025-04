Bergamonews.it - Cisl in congresso alla Fiera di Bergamo, Corna: “È ingiusto dare risposte uguali ad esigenze diverse”

Leggi su Bergamonews.it

. “Il coraggio della partecipazione. Per un nuovo protagonismo del lavoro” è il titolo del ventesimoterritoriale delladi. Racchiude perfettamente la sfida che il sindacato si accinge ad affrontare; quella di far crescere partecipazione e democrazia dal basso, affinché ogni ambiente di lavoro sia un luogo di rappresentanza per i lavoratori. Puntando a una maggiore partecipazione dal punto di vista organizzativo e di governance nelle aziende. Si terranno due incontri: il 10 e l’11 di aprile negli spazi delladi.“Viviamo un periodo complesso e incerto, ma vogliamoun contributo concreto per rilanciare il protagonismo del lavoro, puntando su un’economia sociale e partecipativa – afferma Francesco, segretario generale della-. Il nostrovogliamo che diventi l’occasione per analizzare le sfide del territorio:resta un polo industriale forte”.