Ilgiorno.it - Con la fine del Pnrr l’edilizia è una bomba sociale: "Ma la lotta sindacale continua a pagare..."

Leggi su Ilgiorno.it

Settore diverso, stessi problemi. È un presente a tinte fosche quello che appare dalle testimonianze di lavoratori e delegati sindacali di Milano e hinterland. Per quanto riguarda, il futuro appare ancora più nero. "Si parla tanto di Intelligenza Artificiale, che andrà a erodere posti. Per il nostro settore può solo coadiuvare un lavoro che è fatto ancora dalle braccia e schiene di dipendenti che sono gli ultimi e i più fragili – spiega Andrea Perego –. È con ladelche migliaia di persone, con professionalità basse, saranno espulse dal mercato. A breve inizieremo a vedere le conseguenze e l’enorme difficoltà a ricollocare questa enorme massa. Bisogna iniziare a ragionare su come affrontare una". Il trasporto pubblico locale soffre, non più in silenzio. "Fino a pochi decenni fa, oltre alla moda era questo il punto di forza di Milano.