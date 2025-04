Ilgiorno.it - Piazzale Selinunte. Bocciata la richiesta di tutela delle case

Niente vincolo urbanistico-architettonico sul quartiere dipopolare di piazza, nel cuore di San Siro, composto da circa 6 mila alloggi, quasi tutti di proprietà dell’Aler, in cui risiedono circa 10 mila persone. Nel 2024 la Rete dei Comitati per la Città metropolitana ha inviato alla Regione Lombardia una, sottoscritta da oltre 100 professionisti – professori universitari, giornalisti, scrittori – e da associazioni e cittadini: il documento chiedeva di riconoscere il notevole interesse pubblico al quartiere Erp di San Siro. Alcuni osservatori hanno interpretato questa mossa della Rete dei Comitati come una reazione contro il progetto “Rigenerare la città” per la trasformazione urbana, sociale e ambientale del quartiere San Siro a Milano, proprio partendo da, un progetto presentato nel dicembre 2023 e ideato dall’architetto Massimo Roj, fondatore e ceo di Progetto CMR, insieme all’ingegnere (ed ex assessore comunale) Gianni Verga, all’avvocato Antonio Belvedere dello studio Belvedere Inzaghi & Partners e a Fabio Bandirali.