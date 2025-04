Ilrestodelcarlino.it - Mammi "I dazi di Trump?. Difendiamo le eccellenze"

del 20% sul vino italiano ed europeo, annunciati mercoledì dal presidente degli Usa Donald, sono senza dubbio l’argomento del giorno. Ma l’apertura della 57ª edizione di Vinitaly è, in realtà, l’occasione per una riflessione a tutto campo sullo stato di salute della viticoltura di casa nostra, assieme a un interlocutore d’eccezione: Alessio, assessore all’Agricoltura e all’agroalimentare della regione Emilia-Romagna. Assessore, cominciamo proprio dai: quali effetti avranno sull’agroalimentare della nostra regione? "Le conseguenze non riguarderanno solo il nostro agroalimentare, ma tutti i prodotti di qualità del Paese. Il governo deve lavorare in ambito Ue per costruire risposte adeguate e accelerare la costruzione di rapporti commerciali anche con nuovi mercati.