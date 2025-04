Kate Middleton William assume gli avvocati divorzisti di Diana Il Palazzo trema

Kate Middleton si sta godendo le vacanze di primavera con i suoi figli George, Charlotte e Louis. E intanto William ha cambiato avvocati e ha assunto i legali che hanno rappresentato sua madre Diana durante il divorzio da Carlo. Una decisione di rottura quella del Principe di Galles che ha agitato il Palazzo.Kate Middleton, William cambia avvocati e inquietaLa mossa di William di assumere gli avvocati divorzisti di Diana inquieta Buckingham Palace ma anche i sudditi. In molti temono che questo cambiamento rifletta un mutamento nel rapporto con Kate Middleton.Anche se queste paure paiono del tutto infondate, perché i Principi del Galles sembrano una coppia solida che si è rafforzata ulteriormente a causa della malattia di Kate. Però, è parsa strana la scelta di William di farsi rappresentare da dei legali specializzati in cause di divorzio, come se volesse prevenire qualsiasi eventualità con sua moglie, detto appunto che non ci sono prove, ma nemmeno indizi che fanno presagire una separazione. Dilei.it - Kate Middleton, William assume gli avvocati divorzisti di Diana. Il Palazzo trema Leggi su Dilei.it si sta godendo le vacanze di primavera con i suoi figli George, Charlotte e Louis. E intantoha cambiatoe ha assunto i legali che hanno rappresentato sua madredurante il divorzio da Carlo. Una decisione di rottura quella del Principe di Galles che ha agitato ilcambiae inquietaLa mossa didire glidiinquieta Buckingham Palace ma anche i sudditi. In molti temono che questo cambiamento rifletta un mutamento nel rapporto con.Anche se queste paure paiono del tutto infondate, perché i Principi del Galles sembrano una coppia solida che si è rafforzata ulteriormente a causa della malattia di. Però, è parsa strana la scelta didi farsi rappresentare da dei legali specializzati in cause di divorzio, come se volesse prevenire qualsiasi eventualità con sua moglie, detto appunto che non ci sono prove, ma nemmeno indizi che fanno presagire una separazione.

Kate Middleton, William assume gli avvocati divorzisti di Diana. Il Palazzo trema.

