Iodonna.it - Cosa succede agli adolescenti di oggi? È la domanda che sorge spontanea dopo aver guardato la serie tv "Adolescence"

Leggi su Iodonna.it

Se unatelevisiva scatena in tutto il mondo una riflessione collettiva, significa che ha fatto centro. È, un incubo in 4 puntate su Netflix al cui centro c’è Jamie, 13 anni, accusato di un omicidio senza pietà. Attorno a lui una famiglia della classe media scioccata e amorevole, compagni distratti, scontrosi, a tratti apatici, e una scuola media stancamente impegnata a contenere gli. Owen Cooper: chi è il giovane prodigio protagonista dellaNetflix “” X Leggi anche › Perché tutti stanno guardando “”? Su Netflix l’inquietante ritratto di una generazione Tutto nella norma: per questo laci spaventa.