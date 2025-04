Ilgiorno.it - Pessano e Carugate unite. Nasce il nuovo comando. I vigili Martesana Ovest

Leggi su Ilgiorno.it

Patto per la sicurezza,la Polizia localeuniscono le forze, entra in servizio ilallargato. La novità scatta dopo la fine dell’accordo dicon Cassina e Bussero terminato il 31 marzo e conta su "una collaborazione già consolidata in altri campi". "Siamo molto soddisfatti di questa nuova convenzione - dice Alberto Villa, primo cittadino di-. L’obiettivo è come sempre offrire un servizio migliore alla comunità e una presenza costante degli agenti sul territorio. Ringrazio il sindaco diLuca Maggioni e auguro al comandante Andrea Errico e a tutti i suoi agenti un buon lavoro". "Siamo felici di avviare questo rapporto - aggiunge Maggioni -. Già in questi anni di mandato abbiamo lavorato insieme in altri campi implementando alcuni servizi e operando in sinergia su diversi aspetti, a partire dalla Centrale unica di committenza per gli appalti.