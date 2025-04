Oasport.it - WTA Bogotà 2025, risultati 4 aprile: Osorio in semifinale, cade Bouzkova

Continuano a fioccare sorprese alla Copa Colsanitasdi tennis, torneo di categoria WTA 250 giocato in quota, ai 2640 metri sul livello del mare di, in Colombia: sulla terra battuta outdoor sudamericana due qualificate si affronteranno in, mentre tra le teste di serie resta in corsa soltanto la padrona di casa Camila.Nella parte altra del tabellone, infatti,la numero 1 del seeding, la ceca Marie, sconfitta dalla qualificata polacca Katarzyna Kawa, capace di imporsi in rimonta con lo score di 5-7 6-1 7-5. A sfidarla, nel penultimo atto, sarà un’altra qualificata, la statunitense Julieta Pareja, la quale, partita dal tabellonetto soltanto grazie ad una wild card (era la numero 550 del mondo prima di questo torneo), raggiunge labattendo la transalpina Leolia Jeanjean con lo score di 7-6 (5) 6-3.