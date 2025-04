Ilrestodelcarlino.it - Question time di Nanni:: "Savonuzzi e Torboli, ancora incuria per i monumenti"

Ununa volta, per sottolineare il rallentamento nell’intervento di recupero del monumento dedicato alla memoria di due martiri antifascisti. È il consigliere del Pd Davidea sollevare il tema. "Quali motivazioni – chiede– hanno impedito o rallentato l’intervento di restauro/ripristino del monumento alla memoria degli antifascisti Arturoe Girolamo, ed in quali tempi si procederà alla riqualificazione dello stesso". "Il monumento alla memoria di Girolamoe di Arturo, che si trova lungo il percorso murario del Baluardo di San Tommaso in viale Alfonso d’Este – si legge nelche verrà discusso durante il prossimo Consiglio Comunale – si mostraabbandonato all’e manchevole di alcune parti. Da tempo il monumento è privo del capitello e della croce in bronzo che ne costituivano la sommità, rubati nottetempo da ignoti, l’area non è opportunamente delimitata e le scritte sulla colonna sono quasi illeggibili".