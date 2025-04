Ilgiorno.it - Estorsione d’amore. Nella morsa della mantide

Leggi su Ilgiorno.it

"Se non fai come ti dico, questa volta le prendi". E con altri complici si è fatta consegnare denaro per mesi da un 30enne, ora seguito da un amministratore di sostegno, che si era invaghito di lei e delle sue promesse di concedersi. Fatti contestati dal 2022 fino al gennaio 2023 che ora hanno portato alla sbarra davanti al Tribunale di Monza altri tre 30enni brianzoli, la donna D.P. e due uomini, R.O. ed E.C. Le accuse a vario titolo sono quelle di, rapina e lesioni personali. A ripercorrere in aula la vicenda è stato lo stesso trentenne, che aveva presentato diverse denunce ai carabinieri, ma non si è costituito parte civile al dibattimento per riottenere i circa 4 o 5mila euro che sostiene di avere sborsato. "D. l’ho conosciuta nel 2022 e mi sono infatuato di lei, che sembrava ricambiasse i miei sentimenti - ha raccontato il 30enne, che lavora e vive da solo - All’inizio ho iniziato a darle io del denaro.