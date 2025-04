Cgil e Uil temono gli effetti dei dazi Usa, ma l’appello a intervenire ha destinatari diversi.

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Sono ancora ia tenere banco nel dibattito sui temi economici toscani. “ComeToscana – dice Fabio Berni della segreteria – siamo estremamente preoccupati per l’impatto che iannunciati dall’amministrazione Trump potranno avere sull’economia della nostra regione- Glidelle tariffe imposte dagli Usa andranno infatti a colpire molti settori dell’economia Toscana che già vivevano una fase di forte rallentamento e contrazione come quello della filiera della moda, dell’automotive, dell’elettrodomestico, a cui si aggiungono il settore agroalimentare, quello farmaceutico, meccanico, cartario, chimico. Su alcuni di questi settori sono già in corso tavoli di confronto tra Regione, amministrazioni locali, sindacati e associazioni datoriali sulla formazione, sugli ammortizzatori sociali e sulle politiche attive del lavoro, sui bandi regionali per il sostegno dei comparti coinvolti che andranno necessariamente estesi a tutti i settori colpiti”.