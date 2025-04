Sport.quotidiano.net - Flora e Miro Tabanelli rivelazione dell’anno, dall’Appennino si vede Olimpia

Freeski, 5 aprile 2025 – I successi e la notorietà sono arrivati insieme e improvvisi per i fratelli, 20 anni il primo, solo 17 la seconda. La stagione 2024/25 di sci freestyle ha portato entrambi al primo successo in Coppa del Mondo e alla vittoria ai celeberrimi Winter X Games in Colorado eanche alla conquista della Coppa del Mondo generale e all’oro Mondiale nella specialità Big Air. Col gran finale del doppio titolo italiano di Slope Style e Big Air ottenuto da entrambi ieri, sulle nevi dell’Alpe di Siusi. Una storia improvvisa e recente che parte da un luogo sperduto dell’Appennino modenese, la piccola frazione di Rocchetta tra Fanano e Sestola, e cresce sulle nevi del rifugio del Lago Scaffaiolo gestito da papà Antonio e mamma Lucia, vicino al Corno alle Scale, ma ancora in provincia di Modena.