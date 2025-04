Nuovo Castellani a Empoli indetta la conferenza dei servizi preliminare

Empoli – È stato firmato giovedì (3 aprile) l'atto da parte del Comune di Empoli per l'indizione della conferenza dei servizi preliminare in merito alla proposta di project financing dell'Empoli Fc sullo stadio Carlo Castellani di Empoli. La procedura porta nel vivo la discussione tra gli enti interessati (l'amministrazione comunale, l'Empoli Fc in qualità di soggetto proponente, i vari enti come Arpat, Genio Civile, Regione Toscana, Questura, Prefettura, Azienda USL Toscana Centro, Coni, Figx, e molti altri) che si confronteranno su tutti gli aspetti di dettaglio, per arrivare a una sintesi. La conferenza dei servizi preliminare dovrà concludersi con la decisione dell'amministrazione comunale sulla pubblica utilità dell'intervento di ristrutturazione dello stadio cittadino. In caso affermativo, si potrà procedere a quella decisoria che una volta chiusa porterà all'avvio dei lavori.

