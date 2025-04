Ilgiorno.it - Gli scienziati del futuro. Il meteorologo Giuliacci e l’AI: "Abbiamo bisogno di voi"

per un giorno gli studenti di 4° M liceo linguistico Martin Luther King di Muggiò. Ieri e oggi sono protagonisti di un Campus organizzato da E-on alla Cascina Costa Alta nel Parco di Monza, come scuola capofila del progetto Ambiente e sostenibilità. I ragazzi, sotto la guida di ambientalisti e biologi professionisti, fanno un’esperienza di “Citizen scienze“, un nuovo modo di lavorare e di rendere partecipi i cittadini del potenziale dell’ambiente. Effettueranno rilevazioni su animali e piante del Parco di Monza. I dati raccolti convergeranno in 4 portali digitali utilizzati per studi sulla biodiversità. Saranno con loro, ilAndrea, Meteo Expert e professore di fisica dell’atmosfera all’Università Bicocca e il professor Paolo Balduzzi, docente di Scienze delle finanze all’Università Cattolica.