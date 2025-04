Ilgiorno.it - Mostra di Nones. E l’artista farà da guida

Leggi su Ilgiorno.it

Due guide d’eccezione, il direttore del museo estesso, per una visita speciale, condotti per mano tra i dipinti di uno dei principali nuovi pittori italiani. È l’iniziativa che si terrà domani mattina al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone: qui dalle 11 il direttore del MAC Stefano Raimondi eIsmaeledaranno vita a una visitata gratuita delladal titolo “A chi parlo quando parlo“, che propone più di 50 opere realizzate da. Si tratta della prima esposizione personale in un’istituzione pubblica del pittore trentino d’origine e torinese d’adozione: vi si possono ammirare dipinti in cui dialogano antico e contemporaneo, sacro e profano, messi in relazione da un’immaginazione che crea uno scambio continuo fra temi attuali e linguaggi, tecniche e soggetti che appartengono alla tradizione iconografica.