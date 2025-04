Dal Comune 32mila euro per aiutare i disabili

Comune di Ferrara assegna 32mila euro per sostenere l'autonomia delle persone con disabilità. Fondi destinati all'acquisto o all'adattamento di veicoli e dotazioni necessarie allo svolgimento delle attività quotidiane. Favorire le condizioni per una vita il più possibile autonoma per le persone con disabilità. A questo mirano i contributi erogati per sostenere l'acquisto o l'adattamento dei veicoli personali che facilitino i cittadini negli spostamenti. In questo senso la giunta, su proposta dell'assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti (foto), ha approvato la concessione di quasi 32mila euro a beneficio di 16 persone che hanno richiesto di accedere alla misura.

