Cade dallo scooter e viene investita. Donna ferita sulla Statale: è grave

Brutto incidente ieri mattina a Viserba,, non lontano dall’Italia in Miniatura. Due donne, a bordo dei rispettivi, sono rimaste coinvolte in uno scontro, probabilmente a causa di una mancata precedenza. Le dinamiche esatte sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine. L’impatto ha avuto gravi: una delle due centaure è caduta violentemente a terra, perdendo il casco. Proprio in quel momento, un’auto è sopraggiuntacarreggiata e, nonostante i tentativi di frenata, non è riuscita a evitare l’investimento della. Le condizioni dellasono apparse immediatamente gravissime. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno richiesto il supporto dell’eliambulanza, che ha trasportato laall’ospedale Bufalini di Cesena in codice di massima gravità.