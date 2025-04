Inter | il Bayern Monaco perde anche Musiala uscito a braccia È il settimo infortunio Eberl | "Out in Champions"

Bayern Monaco perde per infortunio anche Jamal Musiala e la lunga lista di infortuni per Vincent Kompany non accenna a fermarsi. Il fantasista. Leggi su Calciomercato.com IlperJamale la lunga lista di infortuni per Vincent Kompany non accenna a fermarsi. Il fantasista.

