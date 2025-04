Bergamonews.it - Cerca di raggiungere il Ser.D in auto ma non ha la patente: inseguimento da film con i vigili

Bergamo. Vedendo che la madre e la sorella non rincasavano in tempo per accompagnarlo al Ser.D, è salito ine, nonostante non avesse più la, hato divia Borgo Palazzo. Ma la fretta e l’alta velocità hanno fatto sì che una pattuglia degli agenti della Polizia Locale impegnata in un posto di blocco lo notasse e si mettesse ad inseguirlo.Per ben 4 volte M.A., 54enne di Sorisole, ha accostato ma, non appena gli agenti provavano a scendere dalla motocicletta di servizio per procedere con l’identificazione, lui accelerava di nuovo e si dava alla fuga.Erano circa le 10.50 di giovedì 3 aprile quando tutto è cominciato. Il 54enne, disoccupato perché invalido e con precedenti penali, era a bordo di una Panda quando ha percorso via Ruggeri da Stabello, dove i due agenti si erano posizionati per i controlli aglimobilisti.