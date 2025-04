Concorso dell’Avis nelle scuole elementari ecco i premiati

premiati dalla commissione tecnica e un altro riconoscimento per l'opera più apprezzata sui social. L'Avis comunale di Macerata ha concluso il Concorso "Donare il sangue è donare la vita". Lo ha fatto con una cerimonia all'auditorium dell'Iis Ricci. L'iniziativa, giunta all'edizione numero 17, era rivolta ai piccoli "artisti" delle classi quinte elementari e, grazie anche al sostegno di Banca Macerata, l'associazione ha premiato sei tra i circa 300 elaborati esaminati. Più bello di tutti è stato ritenuto il disegno fatto da Cristian Foresi della scuola Fratelli Cervi, secondo classificato Mattia Parolisi (D'Acquisto) e terza Iris Pierantoni (Pertini di Piediripa). Lo slogan più efficace sull'importanza della donazione del sangue è stato quello ideato da Slimani Az-Eddine (Mameli).

